أطلقا قذيفة مضادة للدروع.. الاحتلال يدمر موقعين للصواريخ داخل لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تدمير موقعين داخل لبنان تم رصد محاولة لاستخدامهما لإطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إحدى دباباته قصفت موقعين لإطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات في جنوب لبنان، حيث حدد الجيش محاولة لتنفيذ هجوم.

وتم ضرب موقع ثالث لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات بعد هجوم على بلدة المطلة الشمالية.

وفي الوقت نفسه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قذائف أطلقت من لبنان على منطقة جبل دوف المتنازع عليها.

وتأتي هذه الحوادث قبل وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة والعديد من البلدات المجاورة.