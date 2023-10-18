عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متابعة المشروعات التنموية.. السيسي يتفقد المحاور الرئيسية في منطقة المقطم .. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعد انتهاء المباحثات والمؤتمر الصحفي ظهر اليوم مع المستشار الألماني، وفي إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المتابعة المستمرة والمكثفة للمشروعات التنموية في مصر ودفع معدلات تنفيذها، لدعم المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة على مختلف المسارات.

تهجير سكان غزة إلى سيناء| رد قوي من السيسي

بعد تصريحات الرئيس السيسي | قرار من الأعلى للإعلام بشأن أحداث غزة

الرئيس يتفقد أهم المحاور في المقطم 

 

تفقد الرئيس أعمال تطوير محور المستشار عبد المجيد محمود، الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها في منطقة المقطم بالقاهرة الكبرى، ويعتبر من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم أعداداً كبيرة من المواطنين. كما تفقد سيادته كذلك أعمال إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوي وكورنيش النيل بمنطقة المعادي.

المستشار الألماني السيسي محور المستشار عبد المجيد محمود محور حسب الله الكفراوي كورنيش النيل المعادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تتراجع عن دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

عميل مزدوج في مباراة سيمبا| استبعاد نجم الأهلي من اللقاء.. وظروف أسرية تصدم كولر

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

تهديد على الملأ بشأن سيناء.. 8 رسائل حادة من السيسي للغرب وإسرائيل

440 جنيها دفعة واحدة| تراجع أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

يديعوت أحرونوت: إخلاء سفارتيّ إسرائيل في مصر والمغرب

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مكتب نتنياهو: لن نمنع مصر من إيصال المساعدات للمدنيين في غزة

موضوعات متعلقة

مصر تعلن الحداد العام 3 أيام على أرواح ضحايا المستشفى المعمداني والشهداء الفلسطينيين

التحالف الوطني يؤيد موقف الرئيس بشأن رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

حياة كريمة تعلن تأييدها لقرارات الرئيس والاعتصام أمام معبر رفح لحين مرور القوافل الإغاثية

التطورات في غزها أبرزها.. تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي والمستشار الألماني بقصر الاتحادية

ترشيحاتنا

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

نائب وزير الخارجية: نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية وإخراج إخواننا من أراضيهم

مصطفى مدبولي: مصر من أولى الدول المنضمة لمبادرة الحزام والطريق

نداء استغاثة عاجل بشأن أوضاع غزة بعد موافقة إسرائيل على دخول المساعدات

الاحتلال الإسرائيلي يعلن الموافقة على إرسال المساعدات لغزة عبر مصر

إسرائيل تشن "حزام ناري" على قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيلو الزيت هيرخص 30 جنيها| أسعار 10 سلع أساسية تدخل الفرحة للمصريين

هل نجيب محفوظ من صنع جمال الغيطاني؟.. تفاصيل

ماتت أحلام الصغار.. طفلة من غزة تكتب وصيتها بشكل مؤثر

في عيد ميلادها الـ46.. صور أثارت الجدل لـ حورية فرغلي

فيديو

حزب الله يتوعد إسرائيل| والرئيس الإيراني يؤكد: انتظروا ردًا قاسيًا .. فيديو

تهجير سكان غزة إلى سيناء| رد قوي من السيسي

قلق في الكرملين.. ماذا قال بوتين عن الصراع الفلسطيني والهمجية الصهيونية|فيديو جراف

العرب يلغون القمة الرباعية مع بايدن.. سبب آخر بخلاف قصف مستشفى المعمداني| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ