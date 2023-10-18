تهجير سكان غزة إلى سيناء| رد قوي من السيسي

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن كلمه الرئيس السيسى اليوم خلال مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية مع المستشار الألماني اولاف شولتر حيث استقبل الرئيس السيسي المستشار الألماني أولاف شولتس.



وفي البداية أعرب الرئيس السيسي - في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية مع المستشار الألماني أولاف شولتز - عن بالغ الأسى والألم، كما تقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني.



و طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف ما يحدث في غزة من استهداف للمدنيين.



وأضاف الرئيس السيسي أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، وأن الوضع الحالي قد يخرج على السيطرة، وتوسيع رقعة الصراع.



وقال إن المواجهات العسكرية والتصعيد العسكري في قطاع غزة والذي أودى بحياة المدنيين من الجانبين، ينذر بخطر كبير.

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