عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الهيئة الوطنية تنتهي من استلام اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية

صدى البلد

انتهت منذ قليل، فترة تلقى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، لاعتراضات المرشحين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، كما حددت مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات لتكون من 19 إلى 21 أكتوبر وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 اكتوبر.
 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ  الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات .

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

شروط قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا  يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.

اختصاصات الهيئة الوطنية:

تتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.

ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكالمات ورسائل دولية مجانية| إعلان عاجل من فودافون مصر بسبب أحداث غزة

عندي لك شاي وفطير.. بوتين يسخر من بايدن بعد تصريح صادم للرئيس الأمريكي

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

إسرائيل تتراجع عن دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

تهديد على الملأ بشأن سيناء.. 8 رسائل حادة من السيسي للغرب وإسرائيل

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

عميل مزدوج في مباراة سيمبا| استبعاد نجم الأهلي من اللقاء.. وظروف أسرية تصدم كولر

بعد اجتماع طارئ.. قرارات نارية لمجلس الأهلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني

ترشيحاتنا

بنك الطعام المصري من رفح: مرابطون حتى الإغاثة

مسعفة فلسطينية تفاجأ بأمر صادم وهي تداوي المصابين| فيديو

اليوم الأول.. الهيئة الوطنية تبدأ فحص طلبات اعتراضات المرشحين في انتخابات الرئاسة

الرئيس السيسي ونظيره الجنوب أفريقي يؤكدان رفض الحصار الجماعي والتهجير لأهالي غزة

الاحتلال يجند مئات من جنود الاحتياط للمساعدة في معركة العلاقات العامة

الهيئة الوطنية تنتهي من استلام اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة مخاطر البطاطس ذات البراعم

مفاجأة صادمة لجمهور الزمالك| هل سيرحل فتوح؟.. وهذا موقف العرض المقدم

بالصدفة.. فلسطينيون يوثقون لحظات قصفهما في أحد شوارع غزة

ماتيجي نشوف.. إطلالات هنا شيحة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

بخط يدها.. وصية طفلة فلسطينية في غزة تثير ضجة |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود بالذخيرة الحية بالمنطقة المركزية العسكرية

بـ4600 دولار.. محمد رمضان يثير الجدل بجاكيت يحمل شعار الماسونية.. اعرف الحقيقة

صور أقمار صناعية.. طلب عاجل من روسيا لإسرائيل بشأن مستشفى المعمداني «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ