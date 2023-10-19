جامعة القاهرة تنظم أنشطة رياضية جماعية للطلاب |تفاصيل

أعلنت إدارة رعاية الشباب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن الأنشطة الرياضية الجماعية بالكلية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

و قالت إدارة رعاية شباب الكلية ، إن البطولة التنشيطية للألعاب الرياضية المقامة بملاعب جامعة القاهرة لطلاب الفرقة الأول تكون خلال هذا الأسبوع و هى " تنس طاولة و مصارعة زراعين و كرة سرعة و كرة يد و خماسى كرة قدم.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، نظمت جامعة القاهرة، برنامجًا تثقيفيًا لـ 600 إمام وخطيب من وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بقاعة الاحتفالات الكُبرى، يهدف إلى التعرف على الدور الفكري لجامعة القاهرة ودورها في تجديد الخطاب الديني وتاريخها ودورها محليًا وعالميًا، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجامعة والوزارة للإعداد الجيد والتدريب المستمر والنهوض بالأئمة والواعظات في مختلف المجالات، وبما يساهم في دعم توجه الدولة نحو محاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة، والسعي نحو تقديم خطاب ديني متزن خال من التعصب.

وذكر الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق العديد من الانجازات الجوهرية، منها تجاوز فكرة التخصصات الدقيقة والمنعزلة، وبناء نسق فكري مفتوح ومتطور، وبناء الشخصية القادرة على العمل الفكري، بالإضافة إلى بناء بيئة تعليمية تحفز روح الاكتشاف والإبداع والحرية الأكاديمية، وعدم التمييز على اساس ديني أو عرقي أو اجتماعي، وأن يكون الجميع محكوما بمبدأ المواطنة، موضحًا أن الجامعة تسعى لسد الفجوة المعرفية مع العالم المتقدم، وهذا لا يعني الخروج عن خصوصية مجتمعنا أو هويته بل العمل من خلال خلق مساحة مشتركة والدخول إلى جامعات الجيل الرابع في سياق المحافظة على خصوصية الهوية والثقافة، وبالتالي فإن المبادئ التي تحكم الجامعة في هذا النطاق تتمثل في كونها جامعة مدنية عقلانية وأن الحرية مكون أصيل من مكوناتها، والاتجاه نحو حرية البحث العلمي، مؤكدا أن الحرية في العالم تخضع لقوانين منظمة تخضع للسياق الثقافي والاجتماعي وقد تختلف من دولة لأخري، كما أن هوية مصر مستنيرة قائمة على التعايش وتقبل الآخر.

ومن جانبه قال الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة، إن هذا اليوم هو حدث مميز كونه تم تحت قبة جامعة القاهرة بمشاركة أساتذتها والتعلم منهم، والتعرف على عراقة هذه الجامعة التي تعمل في خدمة الوطن، ودورها الفعال للعمل في صالح الوطن، موجها الشكر للدكتور محمد الخشت لتعاونه الفعال مع الوزارة، واستضافة الأئمة والوعاظ وتقديم الدورات التدريبية لهم، وإتاحة كل سبل الدعم والراحة اللازمة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن الله تحدث عن العلم بكل أنواع العلوم حيث لا يقتصر العلم على علوم الشريعة وغيرها من علوم الدين والحديث فقط، بل إن آيات القرآن الكريم تدعونا إلى الأخذ بالعلم الذي يشمل كل العلوم التي تساعد على عمارة الدنيا بالدين حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" و "إنما يخشى الله من عباده العلماء"، وهذه الآية تشير إلى أن العلم يشمل كل أنواع العلوم، كما أن سورة الروم تحدثت عن اختلاف الألسنة واللغات، وهو ما يؤكد ضرورة العمل في أي مجال من مجالات العلوم طالما لا ضرر لها في الدنيا أو الدين.

وأشار وكيل وزارة الاوقاف، إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها دورًا عظيمًا تمثل في تثقيف الناس والأئمة باعتبارها أحد المصادر التي تمد الناس بالثقافة والمعرفة، كما أن وزير الأوقاف يحرص على تنظيم يوم تثقيفي بهدف تعريف العالم على جهود الدولة وما تقدمه للمجتمع بهدف ترسيخ الوطنية لديهم كونهم أعضاء وشركاء في بناء المجتمع.

وقال الدكتور عبدالله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس الجامعة، إن نهضة مصر هي الهوية المصرية والتي تتمثل في هوية الأرض والتاريخ والمواطن المصري وقت الشدة، وينتج عنها مفهوم واضح لمصطلح الهوية الوطنية، مؤكدا على ضرورة إعمال العقل والتفكير والبحث عن الحجة، والتركيز على المسؤولية الاجتماعية، والعمل على أن نكون أمة منتجة، وتقبل ثقافة الاختلاف والتنوع والتعددية، وإعلاء قيمة العمل، واستعادة ما صنعه الآباء والأجداد بالعلم والمعرفة والقيم الدافعة للتقدم.

ولفت المستشار الثقافي لرئيس الجامعة، إلى أن الوحي المقدس وصحيح السنة النبوية الشريفة هم فوق التراث، بينما التراث هو المنتج البشري القابل للمراجعة والنقد ولا يغلق باب الاجتهاد فيه، مشيرا إلى أن العقلية الناقدة هي التي تطرح الأسئلة، وتبحث عن الإجابات المقنعة، وتستلهم الأدلة والبراهين.

وأوضح الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، أن الدعاة والإعلاميين وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت الأدوات والأساليب، مؤكدا ضرورة أن تتكامل رؤاهم كونهم جميعا أصحاب رسالة تستهدف النهوض بالوطن وانقاذه، والمحافظة على الذات والهوية، وتعليم أبناء الوطن وشبابه التفكير الناقد والوعي بمصلحة مجتمعه، لافتا إلى أن الأصل في الإعلام في المجتمع المسلم هو الإعلام العام الذي يعالج مختلف القضايا المجتمعية في إطار الاستناد إلى النصوص الدينية الصحيحة قطعية الثبوت،قطعية الدلالة. والعمل على تحصين الأجيال القادمة ضد القبح، وتفعيل الدور الواعي للإعلام في تأدية رسالته في الحفاظ على الدولة المصرية.