الكتب الإلكترونية بآداب عين شمس متاحة الآن

أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس عن تعليمات للطلاب بشأن الكتب الإلكترونية لمقررات المستويات الثالث والخامس والسابع للعام الجامعي 2023/2024 مؤكدة ان الكتب الالكترونية متاحة الآن على منصة التعلم الإلكتروني لكلية الآداب (ASU2Learn).



واكدت الكلية ،انه يمكن للطلاب الذين انتهوا من تسجيل الإرشاد الأكاديمي، وتم اعتماده من قبل المرشدين الأكاديميين، تسجيل الدخول على المنصة باستخدام الرقم القومي في اسم المستخدم واستخدام الرقم نفسه في كلمة المرور، من خلال الرابط التالي:

https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/

ولمعرفة المزيد حول استخدام المنصة وتصفح المقررات عليها، يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/course/view.php?id=1918



وتحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، تحرك اليوم وفد كلية الآداب بقيادة الدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية ، وحضور كل من الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس أسرة من أجل مصر المركزية المنظمة للحملة ، الدكتور عبد المنعم زكي رائد الأسرة بالكلية، الدكتورة مي أبو الفتوح المدرس بقسم اللغة الفرنسية، سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب.

وتضمن الوفد عدد ٢٥٠ من الأساتذة والهيئة المعاونة والطلاب والموظفين الذين توجهوا من نقطة التحرك أمام مبنى إدارة رعاية الشباب إلى مقر الحملة التي تنظمها الجامعة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين في الفترة من الأحد ١٥ أكتوبر حتى الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ ،وتأتي الحملة ضمن جهود مؤسسات الدولة في مشاركة الشعب الفلسطيني في التئام جرحه إثر الأحداث في غزة، وتأتى مشاركة الكلية اليوم في الحملة حرصا منها على تحقيق المسئولية الاجتماعية ، وفي إطار المساهمة بدور فعال في أنشطة الجامعة في دعم الشعب الفلسطينى .



وكان قد ترأست الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس و نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاجتماع الأول لمجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعى٣ ٢٠٢٤/٢٠٢،

بحضور اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة أعضاء المجلس

حيث استهلت أ.د. غادة فاروق المجلس بتهنئة السادة الأعضاء بالعام الجامعى الجديد متمنيه التوفيق والسداد للجميع ، مشيدة بجهود جميع أعضاء القطاع فى تنفيذ عدد من الفعاليات المميزة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتى تضمنت احتفال الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة و إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف و زيارة لجمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب و قافلة تنموية شاملة بحى" أهالينا ١" بمنطقة دار السلام وغيرها من الأنشطة المتنوعة التى تهدف لتحقيق الخدمات المجتمعية.

كما استعرضت سيادتها عدد من الأنشطة والفعاليات المرتقب تنفيذها فى الفترة القادمة.

وتقدمت أ.د. غادة فاروق بالتهنئة إلى السادة الوكلاء الجدد متمنيه لهم السداد والتوفيق