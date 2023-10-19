نشرة المرأة والصحة.. رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة مخاطر البطاطس ذات البراعم.. ما تيجي نشوف.. إطلالات هنا شيحة تشعل السوشيال ميديا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن البطاطس المزرعة أو ذات البراعم

تصدرت الفنانة هنا شيحة تريند السوشيال ميديا بعد مسلسلها ماتيجي نشوف الذي نال اعجاب الكثير.

وكانت هنا شيحة من الفنانات التي نالت إعجاب الجمهور من حيث تمثيلها وملابسها حيث تعتمد هنا شيحة في ملابسها علي التنوع.

هناك بعض المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتبييض الأسنان بشكل طبيعي. ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام هذه المكونات بحذر وعدم الاستخدام المفرط للوقاية من أي تأثيرات جانبية؛ إليك بعض المكونات الشائعة وفقا لما نشره موقع هيلثي