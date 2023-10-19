انس آيفون وسامسونج.. موبايل شبابي متكامل بنصف الثمن

في الوقت الذي يركز فيه أغلب راغبي شراء الهواتف الذكية على هواتف آيفون وسامسونج الرائدة التي تكلف مبالغ باهطة للغاية، يتجاهلون فرص الحصول على هواتف أخرى تحتوي على إمكانات متميزة للغاية وبسعر أرخص ولكن أقل شهرة.

ومن بين هذه الهواتف التي أثبتت مكانتها في الأسواق خلال الفترة الماضية، والتي حازت على إعجاب الكثير كان هاتف OnePlus 11 من شركة وان بلس الصينية، والذي يقدم مواصفات متميزة للغاية أبرزها أفضل معالج لهواتف الأندرويد في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من أن هاتف OnePlus 11 يعد ضمن هواتف الفلاجشيب من الفئة الرائدة وسعره مرتفع إلا أنه يعد أقل من نصف ثمن آيفون iPhone 14 Pro Max و iPhone 15 Pro Max وكذلك سعر هاتف Galaxy S23 Ultra.

وجاء OnePlus 11 بشاشة بحواف منحنية مقاومة للمياه والغبار من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus، وتقنيات LTPO 3.0 و+HDR10 وDolby Vision.

ويقدم OnePlus 11 كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي من تصنيع شركة سوني Sony IMX980 بدقة 50 ميجابكسل مزود بـنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل من سوني نوع IMX581 ، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم OIS وتقريب بصري 3x، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع فلاش LED في الخلف.

ويعمل OnePlus 11 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي مع ما يصل لـ 16 جيجا بايت رام نوع LPDDR5x وما يصل إلى 512 جيجا بايت من تخزين UFS 4.0.

ويحتوي OnePlus 11 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C، وبلوتوث Bluetooth 5.3 وتردد مزدوج و تقنية اتصال NFC ، مع واي فاي WiFi-7.

كما يوفر OnePlus 11 نظام تبريد سائل VC للقضاء على الحرارة، ونظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OxygenOS 13، مع 4 سنوات من إصدارات نظام التشغيل المستقبلية و 5 سنوات من تصحيحات الأمان.

ويبدأ سعر OnePlus 11 في السوق المصري من حوالي 27 ألف و950 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .