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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج كوالكوم.. أنسب تابلت شاومي للشباب والفئة المتوسطة في السوق

تابلت شاومي Xiaomi
تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE

يعتبر جهاز التابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE واحد من أنسب أجهزة التابلت المناسبة للشباب والفئة المتوسطة، حيث يضم إمكانات قوية أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، و بطارية كبيرة سعة 8000 مللي أمبير، إلى جانب السعر المناسب. 

 

وجاء Xiaomi Redmi Pad SE بشاشة من نوع LCD قياس 11 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع سطوع 400 شمعة في المتر المربع كما تتميز بضوءها الأزرق المنخفض للحفاظ على العين، و 3 ألوان البنفسج والرمادي والأخضر. 

 

ويقدم Xiaomi Redmi Pad SE كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع كاميرا أساسية خلفية بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة  f / 2.0 مع إمكانيات تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل. 

ويعمل Xiaomi Redmi Pad SE بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 خيارات ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة تخزين داخلية سعة  128 جيجا بايت قابلة للتوسعة، ونظام التشغيل Android 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI Pad 14 .  

ويحتوي  Xiaomi Redmi Pad SE على بطارية كبيرة سعة 8000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 10 وات فقط، مع منفذ USB-C للشحن، وشبكة Wi-Fi ثنائية التردد وبلوتوث 5.0، بالإضافة إلى مكبرات صوت رباعية كبيرة الحجم ودعم Dolby Atmos وصوت Hi-Res ، مع مقبس صوت 3.5 ملم.

 

ويبدأ سعر تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE  في السوق المصري من حوالي 8 آلاف و 99 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

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بمعالج كوالكوم.. أنسب تابلت شاومي للشباب والفئة المتوسطة في السوق

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