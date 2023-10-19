طارق الخولي: يجب محاكمة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية

قال طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قطاع غزة يشهد اعتداءات سافرة ومجازر مستمرة بمنتهى الوحشية، دون رحمة، منوها بأن ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه مع المستشار الألماني، عبر عن لسان حال المواطنين المصريين.

وأضاف "طارق الخولي"، أن حديث الرئيس السيسي تلاه عددا من المظاهرات المنددة لجرائم الاحتلال والمؤيدة للقيادة السياسية وجلسة طارئة لمجلس الشيوخ، منوها بأن موقف الرئيس الأمريكي بايدن مستفز ويحطم النظام العالمي.

وشدد على أن النظام العالمي الحالي سقط بمجرد قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، متابعا: إسرائيل تمارس انتهاك صارخ وصريح للجميع بشكل يومي، ولا يستطيع أحد أن يدينها أو يوقفها.

واسترسل: الدولة المصرية تسعى بكافة الطرق لفتح ممرات إنسانية لداخل قطاع غزة، مشددا على أن الاحتلال مازال يمارس جرائمه ويقصف أماكن محرمة، ولذلك يجب معاقبة الحكومة الإسرائيلية لمعاقبتهم كـ مجرمي حرب.