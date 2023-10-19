مقطع فيديو يثير الجدل لشاب تونسي يستفز السلطة الفرنسية

أثار مقطع فيديو تم تداوله من قبل رواد السوشيال ميديا ليحصد ملايين المشاهدات الكثير من الجدل وذلك بعد أن وثق المقطع تصرفات غريبة يقوم بها شاب تونسي متنكر وسط شوارع أحدى المدن الفرنسية وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني وذلك بعد سلسة الهجمات التي تعرض لها بدءا من الأيام الأولى من شهر أكتوبر الحالي وسلسلة الهجمات والغارات الأسرائيلية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني وآخرها المجزرة التي شهدتها مستشفى المعمداني بقطاع غزة.

وقد ظهر في مقطع الفيديو الشاب التونسي وهو يقوم ببعض الحركات باستفزاز الشرطة الفرنسية وذلك من خلال قيامه بحمل علم فلسطين والقيام بالرقص في الشوارع على أنغام أحدى الأغاني الفسطينية “أنا دمي فلسطيني ”

أما عن تفاعل المارة فقد أظهر الكثير من أفراد الشعب الفرنسي ممن كانوا يتجاولون في الشارع إظهار تفاعلهم معه