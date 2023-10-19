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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت العدل يكشف تفاصيل مسلسل يحيى الفخراني في رمضان 2023| خاص

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

كشف الكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل عن استعداده لخوض الماراثون الرمضاني القادم لعام 2023، بعمل درامي جديد من بطولة الفنان يحيى الفخراني. 

وقال العدل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن العمل من المقرر أن يقوم بإخراجه مجدي أبو عميرة، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسوف تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، من إنتاج شركة “العدل جروب”. 

وكان الدكتور والفنان يحيى الفخرانى، عضو مجلس الشيوخ، وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن قوته فى الدفاع عن القضية الفلسطينية والأراضي المصرية.

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جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة طارئة عقدها مجلس الشيوخ بشأن تداعيات التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين.

اليوم تتضح رؤية الرئيس

وقال الفخرانى: "اليوم تتضح رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تحديث تسليح الجيش المصرى لحماية الحدود".

وأضاف: "العرض والأرض متساويان عند الشخصية المصرية، وطول ما فيه أعداء وطامعين لازم نكون أقوى".

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