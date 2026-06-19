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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كوثر محمود: تبادل الخبرات مع اليابان يدعم التطوير ويرتقي بجودة الخدمات الصحية

كوثر محمود نقيب التمريض مع فرق التمريض في اليابان
كوثر محمود نقيب التمريض مع فرق التمريض في اليابان
الديب أبوعلي

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة، استمرار فعاليات البرنامج التدريبي وتبادل الخبرات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان في المجال الصحي، وذلك ضمن الزيارة التي ينفذها وفد الهيئة العامة للرعاية الصحية للاطلاع على التجارب اليابانية الرائدة في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وأوضحت أن الزيارة تأتي استكمالًا لجهود التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والمنظمة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" (JICA)، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الهادف إلى نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة في مختلف المجالات الصحية.

وقالت كوثر محمود إن البرنامج التدريبي شهد سلسلة من اللقاءات وورش العمل المتخصصة التي ركزت على أحدث النظم المطبقة في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز مفاهيم الرعاية المتمركزة حول المريض، باعتبارها أحد أهم المحاور الحديثة في تطوير الخدمات الصحية، والتي تضع احتياجات المريض وتجربته العلاجية في صدارة أولويات تقديم الخدمة.

وأضافت أن جلسات العمل تناولت كذلك أهمية رفع مستوى الثقافة الصحية والوعي المهني لدى مقدمي الخدمة الصحية، بما يسهم في تعزيز التواصل الفعال مع المرضى وأسرهم، وتحسين جودة الرعاية المقدمة لهم، مشيرة إلى أن الاستثمار في تنمية قدرات الفرق الطبية والتمريضية يمثل أحد الركائز الأساسية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.

وأكدت نقيب التمريض أن الاستفادة من التجربة اليابانية تمثل فرصة مهمة للاطلاع على نماذج عالمية ناجحة في إدارة المؤسسات الصحية وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، بما ينعكس بصورة مباشرة على تطوير الأداء داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ويدعم جهود الدولة في بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة.

اليابان التمريض نقيب عام التمريض الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتورة كوثر محمود منظومة التمريض دولة اليابان

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