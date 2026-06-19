تفاعل واسع مع فيديو عفوي لفتاة تحتضن عاملة نظافة أثناء التقاط صورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو عفوياً حصد تفاعلاً واسعاً، ظهرت خلاله فتاة أثناء التقاط صورة تذكارية من احد الأماكن العامة.

ولكنها لاحظت بعد ذلك وجود عاملة نظافة في إطار الصورة معها، وفي تصرف لفت انتباه المتابعين، اتجهت الفتاة نحو العاملة واحتضنتها في مشهد إنساني أثار ردود فعل واسعة عبر المنصات المختلفة.

وأشاد عدد كبير من المستخدمين بالموقف، معتبرين أنه يعكس جانباً من التقدير الإنساني والاحترام للعاملين في مختلف المهن، فيما تداول آخرون المقطع بشكل واسع مصحوباً بتعليقات عبّرت عن إعجابهم بعفوية التصرف.