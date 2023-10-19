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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دعمًا للقضية الفلسطينية.. عمل فني جديد يجمع مروان بابلو وموسى وعفروتو

صدى البلد

شارك مغنى الراب عفروتو، ستورى عبر حسابه بتطبيق انستجرام ، وظهر فيها برفقة كل من مغنى الراب مروان بابلو ومروان موسى من الأردن أثناء تسجيلهم تراك جديد دعما للقضية الفلسطينية.

يذكر ان طرح مغنى الراب مروان بابلو  ألبوما غنائيا جديدا يحمل عنوان" اخر قطعة فنية" على اليوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة ، وتم حذف الألبوم بعد دقائق من طرحه دون الكشف عن السبب.

ويتكون الألبوم من 12 تراك ومن المقرر طرحه قريبا عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية.

وكان قد أثار مطرب الراب مروان بابلو، حالة كبيرة من الجدل في أحدث حفلاته الغنائية التي أحياها في قاعة المنارة، حيث ظهر أمام جمهوره، مرتديًا حجاب رأس أسود اللون.

وتعد هذه، هي المرة الثانية التي يظهر فيها مروان بابلو، مرتديًا غطاء الرأس (طرحة) في حفلاته الغنائية أمام الجمهور، فقد ظهر من قبل مرتديًا حجاب بني اللون. 

مروان بابلو بالحجاب 

و فاجأ مغني الراب مروان بابلو جمهور حفل كايروكي في المنارة بالظهور في الحدث، والغناء برفقة أمير عيد على المسرح، بشكل غامض مرتدي نظارة شمسية وحجاب على الرأس.

حفل مروان بابلو 

وشهد الحفل حضور مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين، مع تفعيل خدمة تُطبق لأول مرة بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية، حيث تتيح للجمهور الذي لا يستطيع أن يحضر الحفل "لايڤ" أن يحضرها " أونلاين" في أي مكان يتواجد به بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح والجمهور الذي يحضر الحفل "لايڤ".

‎يذكر أن فريق «كايروكي» طرح مؤخرا ألبوم «روما»، والذي ضم 12 أغنية، وهم «ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش، أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو، كوسارتيكا، متوحشنيش، جيمس دين»، إلى جانب أغنية «نفسي أحبك» بالتعاون مع سارة مول، ، و«تارانتينو» بالتعاون مع مغني الراب مروان بابلو. 

حفل مروان بابلو عفروتو مطرب الراب مروان بابلو مغني الراب عفروتو مغني الراب مروان بابلو

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