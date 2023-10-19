قومي المرأة بالمنيا: تنظيم ندوات توعوية ودورات تدريبية للسيدات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في العديد من المجالات على مدار الأيام الماضية والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها.

واستعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا، جهود المجلس خلال الفترة الماضية حيث تم تنفيذ ندوة توعوية بكلية التربية بجامعة المنيا ضمن فعاليات حملة "بلدى أمانة لعدد (800) طالبة، إلي جانب تنفيذ تدريب ميداني لعدد (20) طالبة بكلية الآداب قسم دراسات سكانية بالتعاون مع مديرية الصحة، حيث تستهدف تلك الأنشطة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع.

وأضافت دكتورة منال أبو سمرة، أنه تم عقد ندوة عن الوعي البيئي بمدرسة المحلج للتعليم الأساسي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم حيث دارت حول دور المجلس القومي في حملة "بلدى أمانة" و أهمية الأمن والأمان في ظل الظروف الراهنة وأهمية الحقوق السياسية التي تتمتع بها المرأة و دورها في المشاركة في الانتخابات، كما نظم المجلس دورة تثقيفية للرائدات الريفيات لتوعية السيدات بكيفية الكشف المبكر لسرطان الثدي ،وذلك بالتعاون مع مؤسسة أمان لشؤون المرأة وأعضاء رحلة المليون للتوعية بسرطان الثدي.