القبض على 6 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من ضبط سمكرى سيارات، مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، له محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة الأقصر، محكوم عليه بالحبس 27 سنة و9 أشهر و3 أسابيع فى 20 قضية سرقة وتبديد.

كما تم ضبط سمكرى سيارات، مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، له محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة الأقصر، محكوم عليه بالحبس 14 سنة و6 أشهر و24 ساعة، فى 14 قضية "تبديد واستيلاء.

وتم ضبط 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة البحر الأحمر، مطلوب التنفيذ عليهم فى 4 جنايات "مخدرات"، أحدهم صادر ضده حكم قضائى بالسجن المؤبد.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم، أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.