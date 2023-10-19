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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختلفوا على تجارة المخدرات.. تأييد حكم المؤبد لمتهمين بقتل شريكهما

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

عاقبت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أدهم إبراهيم أبو ذكري متهمين بالسجن المؤبد لقتلهما شريكهما في تجارة المخدرات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "أ .ع"، "هـ .ح" بقتل المجني عليه "ع. إ"، مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح ناري "بندقية آلية" حال كون مما لايجوز له الترحيص بحيازته أو إحرازه، وذخائر  "عدة طلقات" لاستعمالها على السلاح الناري سالف الذكر وما أن ظفر به حتى استل سلاحه الناري من المتهم الثاني لتنفيذ على ما انتواه وأطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات قيام  المتهمين بإحراز سلاحًا ناريًا مششخننًا «بندقية آلية» مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وأحرزا ذخائر «عدة طلقات» استعمل بعضها الأول على السلاح الناري محل الوصف السابق.

وأكدت التحقيقات أنه على أثر خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه حول تجارتهما مع بعض الغير مشروعة في المواد المخدرة وبناء على ذلك عقد المكتهم سالف الذكر العزم وبيت النية بإصرار سابق على قتل المجني عليه لإشفاء غليله منه وأعد السلاح الناري الذي قام بإخفاءه حوزة المتهم الثاني وما أن ظفرا بالمجني عليه حتى افتعل معه مشاجرة قام على إثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه أودت بحياته.

وتقدم المتهمين بطعن على الحكم، فتم رفض الطعن وتم تأييد الحكم سالف البيان.

تجارة المخدرات محكمة الجنايات المخدرات المواد المخدرة سلاح ناري

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