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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقدم يبدأ من 25 ألف جنيه .. شروط حجز وحدات الإسكان الجديدة

وحدة سكنية
وحدة سكنية

تسعى الحكومة إلي توفير وحدات سكنية فى متناول الجميع وبأسعار مدعومة وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي  بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة.

طرح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ووفرت وزارة الإسكان الاجتماعي  الحجز في شقق الإسكان حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي وحدات سكنية الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وتتضمن وحدات الإسكان المطروحة ضمن المشروعات  (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة- المنصورة الجديدة- ناصر غرب أسيوط- غرب قنا- ملوي الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

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موعد حجز شقق الإسكان

وتم فتح باب حجز الوحدات السكنية الشاغرة و توفير كراسة شروط ومواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات السكنية بمقر جهاز المدينة،  الأحد 15 أكتوبر 2023، ويستمر الحجز حتي 14/11/2023.

تفاصيل طرح وحدات الإسكان

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية،916 وحدة سكنية، موزعة على مدينة رشيد 144 وحدة، والمنصورة الجديدة 288 وحدة، وناصر غرب أسيوط 192 وحدة سكنية، وغرب قنا 144 وحدة، وملوي الجديدة 148 وحدة.

شروط حجز الوحدات السكنية

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان والتي تتضمن مايلي :-

- يشترط أن يكون شخصا طبيعيا وله أهلية التصرف.

-كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم ألا يقل سنة عن 21 عاما عند التقديم.

- كما تشمل الشروط يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًا على قاصر.

-في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

-التعامل طبقا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

-يتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات التي سيتم الإعلان عنها.

-يتم تقييم الموقف كل 6 أشهر لقياس مستوى الإقبال واتخاذ اللازم وفقا لمتطلبات السوق والعملاء.

قيمة شقق الإسكان

 

ومن المقرر أن يتم سداد مقدم حجز 25 ألف جنيه (لوحدات الإسكان المتميز)، و50 ألف جنيه (لوحدات سكن مصر)، و100 ألف جنيه (لوحدات جنة).

كما يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0،5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الاخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

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ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0،5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.
 

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