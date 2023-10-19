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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة منتخب الكونغ فو تسافر إلى السعودية للمشاركة في دورة الألعاب العالمية

بعثة منتخب الكونغ
بعثة منتخب الكونغ فو

غادرت بعثة المنتخب الوطني للووشو كونغ فو مطار القاهرة الدولي اليوم، الخميس، متجهة إلى المملكة العربية السعودية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب العالمية بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 حتى 30 أكتوبر الجاري.
وضمت البعثة المصرية شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو في دورة الألعاب العالمية والدكتور وائل مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري رئيس البعثة واللاعبين البطل أشرف خطاب الذي يخوض منافسات وزن 85 كجم ساندا والبطل سيف محسن في وزن 65 كجم ساندا والبطلة رؤى خالد علي التي تخوض المنافسات في نظام الأساليب.


كما يتواجد ضمن بعثة منتخب مصر مدرب المنتخب كابتن محمد السيد في الساندا ومدرب المنتخب عبد النبى محمد أحمد في الأساليب.


ويشارك في النسخة الحالية من دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من نخبة الرياضيين في أكثر من 120 دولة من جميع أنحاء العالم، ويتنافس اللاعبون واللاعبات في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، ومصارعة الذراع، والملاكمة والركل (الكيك بوكسنج)، والملاكمة التايلاندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو كوغ فو، والمبارزة.

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