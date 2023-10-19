مش قادرة مقولش الكلمتين دول| تعليق مثير من لقاء الخميسي عن محمد صلاح

وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة غاضبة للجماهير بسبب محمد صلاح عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت لقاء الخميسي : انا عارفة ان دا مش التوقيت المناسب ،بس الصراحة انا مش قادره مااقولش الكلمتين دول ! ،" محمد صلاح " خط احمر ،ماينفعش نحكم على الناس ونندخل في قرارتهم ونطلب منهم يعملو الاي احنا شايفينه صح ! ،كل انسان من حقه يختار موقفه ورد فعله بناءاً على تفاصيل تخصه ،رجاءا بلاش احكام على الناس اللي كلنا عارفين اد ايه صلاح انسان .

تخطى فيديو دعم محمد صلاح نجم فريق ليفربول للقضية الفلسطينية ، حاجز الـ140 مليون مشاهدة خلال ساعات على موقع التواصل الاجتماعي أكس تويترسابقا حول العالم.

وخرج محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونجم ليفربول الانجليزي، عن صمته في فيديو مصور عبر حساباته الرسمية، للتنديد بما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، متخذا خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بعد الأحداث الأخيرة.

ماذا قال محمد صلاح؟

قال محمد صلاح في الفيديو: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا".

وأختتم قائد منتخب مصر: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".