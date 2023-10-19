مدير الجامع الأزهر يتابع اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالغربية

توجه اليوم د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إلى فرع الرواق الأزهري بمعهد الأحمدي بمحافظة الغربية، حيث يؤدي دارسو العلوم الشرعية بالمرحلة التمهيدية اختبارات مادة مصطلح الحديث في ختام الأسبوع الأول من الاختبارات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والاطمئنان على سير فعاليات الاختبارات بالمحافظات الخارجية.

وعلى هامش جولته التفقدية تابع د. عودة، حلقات القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار بفرع الرواق بالمعهد الأحمدي، وذلك للوقوف على مدى الحفظ لدى الطلاب والدارسين، والتزام المحفظين بالمناهج التي حددتها الإدارة العامة للجامع الأزهر، وذلك في إطار اهتمام الإدارة العامة للجامع الأزهر، بمتابعة سير الدراسة برواق القرآن الكريم والتجويد.

وفي سياق سابق، أوضح د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الاختبارات تستقبل ما يزيد عن ٢٤٠٠ دارس موزعة لجانهم على كافة محافظات الجمهورية، حيث يؤدي دارسو الرواق بكافة مراحله التمهيديية والمتوسطة والتخصصية، اختباراتهم في ٢٧ مقرا.

وأضاف أن فترة الاختبارات تستمر لمدة ٢٤ يومًا ، وأن هذا الموسم قد اتسم بالاقبال المتزايد من الدارسين، وذلك مقارنة بالمواسم السابقة، حيث يزيد إجمالي الدارسين هذا العام على ٢٤٠٠ دارس، في مقابل ٧ آلاف دارس في الموسم السابق، مؤكدا أن الاختبارات جاءت في مستوى جميع الطلاب.

تجدر الإشارة إلى أن الرواق الأزهري بالغربية يدرس به ٨٢٠٠ دارس برواق القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار، تم توزيعهم على ٤٦ فرعا، إضافة إلى ٧٦٠ دارسا برواق العلوم الشرعية والعربية.

تأتي هذه الاختبارات تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من د. هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.