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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشفى ميداني ضمن قوافل التحالف الوطني المتواجدة أمام معبر رفح.. تفاصيل

التحالف الوطني
التحالف الوطني

كشف عوض الغنام مراسل قناة “إكسترا نيوز”،  أخر التطورات من أمام معبر رفح والجهود المصرية  لدعم لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة .

 

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وقال عوض الغنام في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز " ، :" مستشفى ميداني ضمن قوافل التحالف الوطني المتواجدة أمام معبر رفح ".

 

 وأضاف عوض الغنام :"  الوضع الصحي في قطاع غزة سيئ، والتحالف الوطني قام بتجهيز قوافل كثيرة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الأشقاء في غزة صحيا ".

 

 وتابع عوض الغنام :" وسائل إعلام عربية وعالمية متواجدة في معبر رفح من أجل متابعة جهود التحالف الوطني لتوفير المساعدات إلى قطاع غزة ".

 

 وتابع عوض الغنام :" مصر مستمرة في استقبال المساعدات الإنسانية الموجهة لغزة من مختلف دول العالم ".

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