دعم الأشقاء.. مجهودات كبيرة من التحالف الوطني لإيصال المساعدات لغزة

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا يرصد مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي من أجل توفير المساعدات الإنسانية لصالح الأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن التحالف الوطني يسارع الزمن لمساعدة قطاع غزة في أسرع وقت وفي زمن قياسي، حيث تحركت 106 قاطرات تحمل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش.

وتابع التقرير أن الرئيس وجه بسرعة إغاثة الأشقاء في نكبتهم في غزة تحت نيران الاحتلال، ليهب شباب التحالف الوطني الذي لا يتأخر أبدًا، ولا يدخر جهدًا في مجهوداته التنموية".

وتضم تلك القاطرات 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية و50 ألف قطعة ملابس، والتي تشمل أكثر من 300 ألف علبة أدوية ومستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات.

ولفت التقرير إلى اعتصام شباب التحالف بمعبر رفح هاتفين مرابطون حتى الإغاثة، حتى يتم فتح المعبر لدخول المساعدات لقطاع غزة .