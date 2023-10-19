عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة حلوان ينظمون وقفة احتجاجا على ما يحدث في غزة

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان يتضامنون مع القضية الفلسطينية

انطلقت اليوم وقفة تضامنية لطلاب جامعة حلوان احتجاجا على ما يحدث فى غزة من هجوم وعدوان على الشعب الفلسطينى مستنكرين كل ما يرتكبه الجيش الإسرائيلى من الجرائم المخالفة لكافة القيم الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق في الأراضي المقدسة، وقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد المئات من المدنيين، ورددوا طلاب جامعة حلوان شعارات خلال الوقفة التضامنية " بالروح بالدم نفديك يا أقصى" .

جاءت تلك الوقفة التضامنية للطلاب بعد أن أعلنت جامعة حلوان انها تقف صفا واحدًا خلف القيادة السياسية، حيث تم إعلان حالة الحداد وتنكيس أعلام الجامعة حدادًا على أرواح الضحايا فى غزة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح  الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على دعم الجامعة القوي لموقف الدولة المصرية واصطفافها مع القيادة السياسية في جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها، دعما للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني وتعميق الدعم لجهود تحقيق السلام والاستقرار.

وقد أعلن رؤساء الجامعات المصرية  تأييدهم الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء القضية الفلسطينية، والذي أعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس، بشأن رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة. 

ففي سوهاج، أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، تأييده الكامل لموقف الرئيس السيسي الذي بدا اليوم مع المستشار الألماني أولف شولتس، مؤكدا، تأييده لموقف الدولة والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كل الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة، موضحاً أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر؛ تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة؛ ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.

وثمن النعماني، قرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي الإسماعيلية، عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اجتماعا طارئا /الأربعاء/ مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمشاركة الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام بالمستشفيات الجامعية؛ للوقوف على استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال المصابين من فلسطين.

وقام رئيس الجامعة بتفقد جميع الأقسام داخل المستشفيات الجامعية وتوفير المستلزمات الطبية لتوفير أفضل خدمة طبية للمصابين، والتأكيد على ضرورة تواجد القوى البشرية بالمستشفى الجامعي كاملة من أطقم طبية وهيئة تمريض.

وأشار مندور إلى تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين وتلقي العلاج طبقا لحالتهم. 

طلاب جامعة حلوان يتضامنون مع القضية الفلسطينية
طلاب جامعة حلوان يتضامنون مع القضية الفلسطينية
طلاب جامعة حلوان يتضامنون مع القضية الفلسطينية
طلاب جامعة حلوان يتضامنون مع القضية الفلسطينية
طلاب جامعة حلوان يتضامنون مع القضية الفلسطينية
طلاب جامعة حلوان يتضامنون مع القضية الفلسطينية
طلاب جامعة حلوان يتضامنون مع القضية الفلسطينية
طلاب جامعة حلوان يتضامنون مع القضية الفلسطينية
طلاب جامعة حلوان يتضامنون مع القضية الفلسطينية
طلاب جامعة حلوان يتضامنون مع القضية الفلسطينية
طلاب جامعة حلوان يتضامنون مع القضية الفلسطينية
طلاب جامعة حلوان يتضامنون مع القضية الفلسطينية
الاحتلال الاسرائيلي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأراضي المقدسة حالة الحداد العام قضية الفلسطينية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف سيناء من خريطة مصر يزعج الملايين .. إليك الحكاية كاملة

500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

بعد فضح السيسي مخطط تل أبيب في سيناء.. مصر تفاجئ إسرائيل بخطوة "مرعبة"

40 جنيها مرة واحدة|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض بعد مبادرة الحكومة

سعر الذهب اليوم الخميس 19- 10- 2023

رقم صادم .. إسرائيل تعلن عدد أسراها رهن المقاومة الفلسطينية

أوسوريو يفرض شروطه| "فتوح" إلى زد.. ونجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

مصادر: الأمم المتحدة وزعماء 11 دولة أكدوا مشاركتهم في قمة مصر للسلام السبت المقبل

ترشيحاتنا

أوجاع على أبواب محاكم الأسرة.. نشوز وطلاق للضرر والمصروفات على زوج الاثنين

محمود عباس: منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

بسبب طوفان الأقصي.. أول تعليق من ماسك على خطط أوروبا لحظر “إكس”

اعتراف بالفشل.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها رهن المقاومة الفلسطينية

الخطيب يصدم مدرب الأهلي.. كولر يهاجم الكاف.. وتفاصيل ورطة الأحمر أمام سيمبا

النواب يرسل برقية لدعم الرئيس في كل ما يتخذه لحماية الأمن القومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو يوثق نهاية مأساوية لفرس نهر على يد تمساح ضخم

بعد مشاهدات عديدة.. البحث عن مخلوق أسطوري ضخم يشبه القردة في ولايات أمريكية|فيديو

إيقاف البث والتبرع بالدم.. الأهلي يصدر قرارات صارمة تضامنا مع فلسطين |تفاصيل

لسبب غير متوقع.. فريق رجبي شهير يرفع سيارة روفر تزن 2400 كجم بنيوزيلندا

فيديو

شهادة رد الجميل.. تفاصيل أعلى عائد في البنوك لكبار السن

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب.. ماذا يحدث؟

فيديو رمضان يستفز العرب والمسلمين.. بيعمل باديكير وغزة بتنضرب| فيديوجراف

100 مليون مشاهدة.. محمد صلاح يعود لمكانه بفيديو زلزل العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ