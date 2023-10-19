رئيس بحوث الصحراء: بذل المزيد من الجهد لدعم المزارعين في شمال سيناء

تفقد الدكتور حسام شوقى- رئيس مركز بحوث الصحراء برفقته الدكتور محمد حمدى عمار- المشرف الفنى للمحطات البحثية، محطة بحوث بالوظة والقنطرة شرق بشمال سيناء ،وفى إطار الزيارات الميدانية للمحطات البحثية لمركز بحوث الصحراء لمتابعة سير العمل ورفع مستوى الأداء بها ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة تنفيذ الخطة التنموية لسيناء .

محطة بحوث القنطرة:

تفقد شوقي أعمال تطوير وتحديث مدخل محطة بحوث القنطرة ومحطة التحلية بطاقة استيعابية 20 متر مكعب في الساعة كما تفقد المستجدات التى تمت بتطوير البنية التحتية للرى لزراعة 250فدان حيث أشار بسرعة الانتهاء منها خلال العام المالى الجارى.



وواصل رئيس مركز بحوث الصحراء جولته التفقدية بزيارة محطة بحوث بالوظة ..حيث تفقد خلالها المجمعات الوراثية لأهم اصناف الزيتون عالية الانتاج وزراعات الرمان والموالح والمانجو وكذلك زراعات الخضر وقطاع انتاج الشتلات والصوب الزراعية ومعصرة الزيوت والوحدة البحثية لانتاج العلف.



عقب ذلك اجتمع رئيس المركز مع رئيس المحطة وفريق العمل وأشاد بالجهود المبذولة وحث فريق العمل على بذل المزيد من الجهد لإعلاء دور المحطة الخدمى والتنموى لدعم المزارعين والقطاع الزراعى بشمال سيناء.