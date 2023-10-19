عار على الإنسانية.. رسالة نارية من ليلى علوي حول الأحداث في غزة

حرصت الفنانة ليلى علوي على دعم الشعب الفلسطيني، بعد الاعتداءات التى يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال.



وكتبت ليلى علوي على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، رسالة قوية عبرت فيها عن غضبها لما يحدث فى غزة قائلة: في الأيام الصعبة اللي بنعيشها لازم نتكاتف ونتعاون ونتحد في وش كل محاولة للعبث بأراضينا أو محاولة طمس القضية الفلسطينية اللي هتفضل طول عمرها قضية مصر الأولى اللي عمرها ما اتخلت عن أشقائها في أي ظرف من الظروف وطول الوقت من خلال قيادتنا الحكيمة والقوية قادرة ترد العدوان عننا وعمرها ما قبلت المساس بينا أو بكرامتنا وأراضينا.



وتابعت: واللي بيحصل في غزة من مجازر واستباحة للدماء هو عار على الإنسانية كلها ولا يمكن استمرار السكوت عليه في ظل الظروف الطاحنة التي يمر بها أهلنا هناك.



وأضافت: لذا أفوض أنا ليلى أحمد علوي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وتجنب انهاء مسيرة السلام التي مر عليها عقود…وحماية سيناء من تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية…حماية الفلسطينيين وضمان البقاء عليهم في أراضيهم فليس هناك دولة بلا شعب.

