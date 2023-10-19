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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد جلال يقدم واجب العزاء فى سهام عبد السلام

خالد جلال
خالد جلال

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى الراحلة سهام عبد السلام والتى رحلت عن دنيانا يوم الثلاثاء الماضي.

وكان من بين الحضور فى لتقديم واجب العزاء داخل مسجد عمر مكرم، المخرج خالد جلال وسامي مغاوري، بالإضافة إلى الفنان سامح حسين وسيد فؤاد.

 

وفاة سهام عبد السلام

وتوفيت الفنانة والناقدة سهام عبد السلام، أمس الثلاثاء، وهى تعتبر واحدة من أهم الشخصيات التي عملت كناقدة سينمائية في بعض الإصدارات العربية.

 

وسهام عبد السلام هى فنانة وناقدة ومترجمة، شاركت بالتمثيل في عدة أعمال، أبرزها “فيلم مشاه” إنتاج عام 2017، وشاركت في مسلسل واحة الغروب.

 

معلومات عن سهام عبد السلام

حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998.

العرض المسرحي مشاحنات

وكان أبرز أعمال الفنانة القديرة سهام عبد السلام، هو عرض مسرحية "مشاحنات" والتي عرض على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وكان عرض "مشاحنات" من بطولة ريم حجاب، هند حسام الدين وسهام عبد السلام، ديكور وأزياء د.مروة عودة، المخرجان المساعدان سها كحيل وفتحي إسماعيل، إنتاج استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج الكبير خالد جلال، صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة المصرية حيث انتهى موسمه الأول.

وتناول العرض قضايا إنسانية عامة تحدث في كل زمان ومكان تتحدث عن قسوة الحياة من خلال مواجهة الحب ووجود حوار طويل عن موت الأم بين أختين إحداهما مقيمة لخدمة الأم في مرضها  والأخرى زائرة لليلة واحدة، بعد غياب سنوات وتحدث الكثير من المشاحنات والمشاعر الإنسانية المتداخلة في مواجهة الموت.

سهام عبد السلام الراحلة سهام عبد السلام خالد جلال سامي مغاوري

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