للايد الشقيانة ..أسعار "وينجل 5" في اكتوبر 2023 |صور

تعتبر السيارة جريت وول وينجل 5، واحدة من ابرز سيارات النقل التي يقدمها الصانع الصيني، حيث يتم طرحها في مصر عبر فئتين من التجهيزات، وشهدت تلك الفئات حالة من الثبات السعري، مع الاستمرار في طرح موديلات 2022.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق اسعار جريت وول وينجل 5 الرسمية في السوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

جريت وول وينجل 5 موديل 2022

مواصفات السيارة جريت وول وينجل 5 موديل 2022

تأتي السيارة جريت وول وينجل 5 موديل 2022 بمقود حركة باور ستيرينج قابل للامالة، مع عجلات 16 بوصة، ومقابض للابواب من الكروم، بالاضافة إلى واجهة أمامية حادة الشكل، مع شبكة باللون الفضي متعددة المقاطع الهوائية بشكل عرضي، ومرايات جانبية مزودة باشارات ضوئية.

جريت وول وينجل 5 موديل 2022

تستمد السيارة جريت وول وينجل 5 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "ديزل" 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 105 حصانا، و225 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، سعة 2000 سي سي، مقترن بناقل سرعات يدوي "مانيوال.

الابعاد الخارجية وقياسات جريت وول وينجل 5 موديل 2022

الطول الكلي 5178 مم.

العرض الكلي 1800 مم.

الارتفاع الكلي 1735 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 194 مم.

طول الصندوق الخلفي 2285 مم.

عرض الصندوق الخلفي 1670 مم.

ارتفاع الصندوق 380 مم.

خزان وقود سعة 70 لتر.

جريت وول وينجل 5 موديل 2022

اسعار جريت وول وينجل 5 موديل 2022 في مصر

الفئة الاولى جريت وول وينجل 5 موديل 2022 بسعر 345 الف جنيه.

الفئة الثانية جريت وول وينجل 5 موديل 2022 بسعر 400 الف جنيه.