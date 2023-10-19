خالد أبو بكر: انتفاضة المصريين غدًا سيكون لها أثرها على العواصم الغربية

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بمشاهد الاصطفاف الوطني للشعب المصري من نقابات ومواطنين و أحزاب، ونواب، قائلًا إن هذا الاصطفاف الوطني بالداخل يطمئن المصريين ويخيف الأعداء.



وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"،أنه من المتوقع أن يكون هناك عدد كبير من المصريين في الشوارع المصرية تأكيدًا على وقوف المجتمع المصري لدعم الفلسطينيين، ووقوفًا خلف القيادة السياسية المصرية.

تعديل مواقف متخذي

وشدد خالد أبو بكر، على أن موقف المصريين سيكون له أثر كبير في تعديل مواقف متخذي القرار في العواصم الأوروبية.

وعقب:"الشوارع المصرية ستنتفض خلف قائدها لدعم القضية الفلسطينية، وهذه رسالة دولية من المصريين للعالم بأكمله، بانه "وقت الجد المصريين واحد"، و ستتأثر العواصم الأوروبية والغربية بشكل كبير إذا استمر الوضع على حاله".