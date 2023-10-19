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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في الدوري المصري.. قرار صارم من رابطة الأندية المحترفة لدعم فلسطين

الدوري المصري
الدوري المصري

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب ارتداء لاعبي الأندية في الدوري المصري الممتاز شارات سوداء والوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء فلـ,سطين بالجولة الرابعة . 

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ما مصير الدوري المصري؟
 

كشف مسئولو اتحاد الكرة، موقف الدوري  المصرى بكل أقسامه من قرار وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا فلسطين ومستشفى المعمدانى، الذى وقع مساء أمس في غزة.

 

ووفقا للتقارير المتداولة، فإن الدورى منتظم بشكله الطبيعي ولا يتوقف ضمن أنشطة الوزارة التي قصدتها في بيانها، حيث أن كل أقسام الدورى منتظمة ولا نية لتأجيل أي مباريات.

 

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدورى في الجولة الرابعة، غدا الجمعة في موعدها الطبيعي، وكذلك دورى القسم الثاني الذي تلعب مبارياته هذا الأسبوع بشكل طبيعي.

 

في سياق متصل، أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات في رابطة الأندية المصرية في تصريحات صحفية: "مباريات الدوري المصري يوم الجمعة في موعدها وقرار وزارة الرياضة لا يشملها".

 

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وقف جميع  الأنشطة والفعاليات حداداً على ضحايا فلسطين، الأمر الذي جعل العديد من المشجعين يتساءلون عن مصير الدوري المصري.

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تعليق الأنشطة الرياضية 
 

قالت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي: "في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الاهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب وتعبيراً عن تضامن نشء مصر وشبابها مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، قررت وزارة الشباب والرياضة ووقف كافة الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد، باستثناء المنافسات الرسمية".

 

وتابعت الوزارة في بيانها: "يأتي ذلك في ضوء الإدراك الكامل من كافة مفردات المنظومة الشبابية والرياضية في مصر لحرص القيادة السياسية المصرية لتقديم كل الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني".

 

وقامت وزارة الشباب والرياضة بعمل تعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بالالتزام الكامل بهذا القرار.

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الأهلي يواجه سيمبا 

يلتقي فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره سيمبا التنزاني فى السادسة مساء غد، الجمعة، فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، وفي حال تخطى المارد الأحمر بطل تنزانيا، سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي من البطولة.

 

ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي تنزانيا أمس، الأربعاء، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الأفريقي.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

 

وحال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، بطل مصر، سيلتقى مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف النهائي، على أن يجمع نصف النهائي الآخر، بين الفائز من الوداد المغربى وأنيميا النيجيرى ضد المتأهل من الترجي التونسى ومازيمبي الكونغولى.

موعد مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي والقناة الناقلة

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القنوات الناقلة لذهاب الأهلي وسيمبا

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية، الحصول على حقوق النقل الحصري لكل مباريات بطولة الدوري الأفريقي، ومن بينها مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، وبثها بالمجان عبر قنواتها المفتوحة، وهى أحدث بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وتنطلق الجمعة المقبل، بمشاركة 8 أندية فقط ستلتقى بمواجهات إقصائية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية.

 

كما نجحت شبكة قنوات “أون تايم سبورتس” في الحصول على حقوق بث دورى السوبر الأفريقي.

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