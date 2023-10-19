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رئيس التحرير
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كارثة جديدة تهدد مستشفيات غزة

فتح معبر رفح غدًا .. وارتفاع عدد الشهداء لـ4859

صدى البلد

قدمت مذيعه صدى البلد ندى ماهر تغطيه خاصه حول حقيقه فتح معبر رفح غدا لدخول المساعدات لفلسطين 

بعد ١٣ يوم من الحصار الممنهج ومنع دخول اي مساعدات ل مليون و ٣٠٠ الف مواطن فلسيطني في غزة تحت قصف متواصل علي المستشفيات والمدارس
اخيراً يفتح المعبر لدخول المساعدات ويفتح من الجانين لتعزيز المساعدات وتقديمها بشكل مكثف للفلسطنين


أكدت الإدارة العامة للمعابر والحدود في فلسطين، اليوم الخميس أن معبر الكرامة شرق أريحا يعمل غدا الجمعة في كلا الاتجاهين.
ومعبر الكرامة أو جسر الملك حسين، الرابط بين الضفة الغربية والأردن، وأغلقته عمان في العاشر من أكتوبر الجاري بعد ثلاثة أيام من عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت إدارة المعابر والحدود في بيان لها، أن معبر الكرامة سيعمل يوم غد الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت فلسطين في كلا الاتجاهين.

للمزيد من التفاصيل يرجى مشاهده هذا الفيديو :

https://fb.watch/nNcZRFPEAj/?mibextid=qC1gEa

معبر رفح الاحتلال الاسرائيلي فلسطين ومعبر الكرامة

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