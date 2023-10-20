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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

29 أكتوبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن علم النفس الإيجابي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط 

 

و من هذه الدورات يقدم  المركز الاحد  ٢٩ اكتوبر برنامج تدريبي عن علم النفس الايجابي

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة،  كلية هندسة حلوان وكان فى استقباله الدكتور محمود المسلاوى عميد الكلية، وذلك فى إطار سلسلة الجولات التى يجريها رئيس الجامعة للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، ومعرفة آخر مستجدات  أعمال التطوير بالكلية وذلك فى إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها لتكون مجهزة على أعلى مستوى من الجودة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية والبحثية.

 


حيث أكد رئيس جامعة حلوان أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزية لدور 300 بمبنى كهرباء كلية الهندسة، ونعمل الآن على الإنتهاء من كافة أعمال التطوير لتكون كلية الهندسة بحلوان نموذجا يحتذى به في كافة كليات الجامعة، وذلك من خلال رفع كفاءة جميع الورش لنصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، بما يتماشى مع الخطة القومية للدولة، بالإضافة إلى خدمة البيئة المحيطة، وتقديم الاستشارات الهندسية.

وأفاد الدكتور قنديل أن الجامعة تعمل على  دعم الكلية لإحداث تطوير وطفرة في كافة المجالات، وتنمية الموارد وإعداد الكوادر الإدارية والأكاديمية وإعادة هيكلة الأصول للوصول لجودة التعليم، إلى جانب  تطوير البرامج الدراسية، وجذب الطلاب الوافدين وتطوير البرامج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

ودعا قنديل إلى ضرورة تكوين شراكات دولية وتوحيد الإطار المرجعي المحلي والدولي والإقليمي، مؤكدًا أن المهندس هو العقل المحرك والمخطط للدولة.

هذا وقد رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة  الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، الأستاذ محمد ناصر، امين عام الجامعة، الاستاذ هشام رفعت، الأستاذة فريدة محمد، الدكتورة مها عبد الرحيم الأمناء المساعدين للجامعة.

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية الخاصة البرامج التدريبية Jobs Education

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