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رئيس التحرير
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رياضة

بطلتا وادي دجلة هانيا الحمامي وروان العربي تتأهلان لربع نهائي بطولة جراسهوبر للإسكواش

صدى البلد

تأهلت لاعبتا وادى دجلة روان العربي، وهانيا الحمامي إلى الدور ربع النهائي لبطولة جراسهوبر للإسكواش، لتقتربا خطوة من تحقيق حلم الفوز بالبطولة، يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في تطوير مستوى اللاعبات ليواصلن تحقيق إنجازات، والحفاظ على ريادة التصنيف العالمي.

نجحت الدجلاوية هانيا الحمامي-المصنفة الثانية عالميًا- في تحقيق الفوز على فيروز أبو الخير -المصنفة الـ33 عالميًا- بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-6) (11-6)، ومن المقرر أن تلتقي "الحمامي" غدًا الجمعة مع روان العربي، المصنفة الـ5 عالميًا في الربع النهائي.
 

وصعدت الدجلاوية روان العربي- المصنفة الـ5 عالميًا- للدور ربع النهائي لبطولة جراسهوبر بعد تغلبها على اللاعبة جورجيا ادرلي - بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-5) (11-5)، ومن المقرر أن تلتقي "العربي" غدًا الجمعة مع هانيا الحمامي، المصنفة الـ2 عالميًا في الربع النهائي.

وتستضيف مدينة زيورخ السويسرية منافسات بطولة كأس جراسهوبر للإسكواش، خلال الفترة بين 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، وهي واحدة من البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 110 آلاف دولار، ويشارك في البطولة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 4 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: مازن هشام، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهانيا الحمامى.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

وادي دجلة روان العربي هانيا الحمامي

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