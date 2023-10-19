أمين عام حماة الوطن: تهجير الفلسطينيين مرفوض شعبيا وسياسيا

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي إنه في عهد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الدفاع أولى أهمية كبرى بإعادة تسليح الجيش المصري بأحدث الأجهزة والمعدات القتالية حتى يكون جاهزا لردع أي محاولة للمساس بالأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف أن القيادة السياسية اهتمت اهتماما مضاعفا بتسليح الجيش وتمتعه باعلي كفاءة قتالية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد حتى يكون درعا وسيفا لحماية مصر.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية لدعم وتأييد قرارات الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية ، حيث بدأ كلمته بقولة تعالي(وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ).

واستهجن أمين عام حماة الوطن موقف الدول الغربية تجاه ما يحدث في غزة من مجازر وماسي كان آخرها استهداف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة والذي اصفر عن استشهاد المئات من الأبرياء أغلبهم من النساء والأطفال ، ورغم ذلك يغضون عنها الطرف في حين يعتبرون أنفسهم دعاة وحماة حقوق الإنسان وهم أبعد ما يكون عن مبادئ ومعايير حقوق الإنسان ونقول لهم لقد سقط القناع وكشفتم عن وجهكم العنصري.

وأكد نصير علي ان دعم الرئيس السيسي في قراراته تجاه القضية الفلسطينية واجب وطني علي كل الأحزاب المصرية من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

واستنكر اللواء طارق نصير ماتحاول القيام به قوات الاحتلال الإسرائيلي من تهجير الفلسطينيين قصريا ومحاولة تصفية القضية وضياع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن محاولة الكيان الصهيوني تهجير الفلسطينيين إلي سيناء أمر مرفوض شعبيا سياسيا.

ووجه اللواء طارق نصير التحية للشعب الفلسطيني الصامد الأبى الذي لا يواجه الكيان الصهيوني وحسب بل كل قوي الاستعمار التي تريد طمس القضية الفلسطينية.

وأكد نصير علي ان حزب حماة الوطن بكافة قواعده الحزبية المنتشرة في ربوع الوطن يقف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة لإدراكه بحجم التحديات التي تواجه مصر والعالم العربي.