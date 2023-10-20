أستاذ علم حفريات : مصر أصبحت رائدة في المجال وحصلنا على العديد من الجوائز

قال الدكتور هشام سلام، أستاذ علم الحفريات بجامعة المنصورة، إن مصر قد أصبحت دولة رائدة في مجال علم الحفريات وقد حصلت على العديد من الجوائز المرموقة خلال أحد أكبر المؤتمرات السنوية لعلم الحفريات في الولايات المتحدة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج مصر تستطيع والمذاع عبر قناة “دي ام سي”، أن هذه الجوائز تعد مماثلة لجوائز نوبل في أهميتها ويتم اختيار الفائزين بها بعناية شديدة من قبل مجموعة من العلماء المتخصصين.

وأضاف أن مصر تشارك على المستوى الدولي من خلال مؤسسة سلام لاب في مجال علم الحفريات، وأنها تمثل مصر بكرامة في هذا المجالن لافتا إلي أن الدكتورة سناء السيد هي أول باحثة تدرس الحفريات ضمن فريق سلام لاب في جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سناء السيد أن هذه الجائزة تعتبر إنجازًا جماعيًا نابعًا من جهود فريق العمل المتميز في سلام لاب.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز قد أضاف الكثير من القيمة لمصر في مجال علم الحفريات وجعلها تحتل مكانة بارزة بين الدول الرائدة في هذا المجال.