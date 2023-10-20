الأغذية العالمي: تحديات كبيرة في نقل السلع من المستودعات إلى المحال التجارية

أكدت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، صعوبة الظروف المأساوية في قطاع غزة، حيث يفرض عليه حصارًا شاملًا.

وأعربت عن أملها في دخول المساعدات الإنسانية بسرعة، حيث يعاني القطاع من نقص في الوقود والمياه والمواد الغذائية والمواد الطبية.

وأشارت عبير عطيفة خلال مداخلة هاتفية بقناة دى ام سي، إلى أن معظم المحلات التجارية قد نفدت من المواد الغذائية أو اقتربت من النفاد، ولديهم ما يكفي لمدة خمسة أيام فقط، وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي قام بتوزيع المواد الغذائية منذ أول يوم من الأزمة واقترب مخزونه من النفاد.

ولفتت إلى أن هناك تحديات كبيرة في نقل المواد الغذائية من المستودعات إلى المحال التجارية، ما يزيد من صعوبة الوضع.