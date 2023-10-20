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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعصار الـ16 خلال العام.. الصين تصدر تحذيرا باللون الأزرق

اعصار
اعصار

أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، إنذاراً باللون الأزرق لمواجهة الإعصار «سانبا»، المتوقع أن يحل مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى من البلاد.


ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال المركز إن الإعصار «سانبا»، وهو الإعصار الـ16 من نوعه خلال العام الجاري، وقد هبط على منطقة ساحلية بمدينة دونجفانج في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين في نحو الساعة التاسعة صباح الخميس.


ويتحرك الإعصار في اتجاه الشمال بسرعة تتراوح بين 10- 15 كيلومترا في الساعة، مع توقعات بزيادة قوته تدريجياً.


وقال المركز إنه نتيجة لتأثيرات الإعصار، فمن المتوقع أن تضرب رياح عاتية أجزاء من بحر الصين الجنوبي وخليج بيبو ومضيق تشيونجتشو ومقاطعة قوانغدونغ ومنطقة قوانجشي ومقاطعة هاينان، فيما من المتوقع أن تجتاح عواصف مطيرة أجزاء من مقاطعات هونان وجيانغشي وقوانجدونج ومنطقة قوانجشي في الفترة ما بين الساعة الثانية مساء الخميس إلى الساعة الثانية مساء اليوم الجمعة.


وحث المركز السلطات المحلية المعنية لإعداد تدابير مناسبة للتعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن الإعصار، وأن تبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة الفيضانات والكوارث الجيولوجية المحتملة.


ويوجد في الصين نظام للتحذير من الأحوال الجوية مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.

الفيضانات المناطق الجنوبية بحر الصين بحر الصين الجنوبي قوانجدونج مقاطعة هاينان

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