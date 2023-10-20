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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إمكانيات مذهلة وسعر منافس.. هاتف أندرويد يغزو الأسواق بـ رامات 16 جيجا

Meizu 20 Classic
Meizu 20 Classic

أعلنت شركة الهواتف الذكية Meizu، المملوكة لشركة صناعة السيارات Geely، عن هاتف ذكي جديد تطلق عليه اسم Meizu 20 Classic، وهو يتميز بذاكرة وصول عشوائي رام ضخمة بسعة 16 جيجابايت.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتم تشغيل هاتف Meizu الجديد Meizu 20 Classic، بواسطة معالج كوالكوم الأفضل حاليا Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يتميز بإقترانه مع ذاكرة وصول عشوائي رام ضخمة بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

 

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سعر ومواصفات هاتف Meizu 20 Classic


ويتميز هاتف Meizu 20 Classic، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.55 بوصة. تتميز الشاشة بدقة Full HD + ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز وثقب لكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل f / 2.45.

Meizu 20 Classic

وفي الجزء الخلفي، يضم هاتف Meizu 20 Classic، فلاش LED حلقي بجانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا استشعار للعمق بدقة 5 ميجابكسل.

Meizu 20 Classic

ويحزم هاتف Meizu 20 Classic، بطارية كبيرة تبلغ سعتها البطارية 4700 مللي أمبير في الساعة، وتحدث عمليات الشحن بمعدل سريع يصل إلى 67 وات.

ويتميز هاتف Meizu 20 Classic، بنظام تبريد داخلى تبلغ مساحته 4000 ملم مربع مع VC، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Flyme 10، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13 ويدعم التكامل الموسع مع سيارات مختارة مع نظام Flyme Auto الخاص بشركة Geely.

Meizu 20 Classic

ويتوفر هاتف Meizu 20 Classic، في 3 ألوان هي: الأخضر والرمادي الحديدي والأبيض، مقابل سعر يبدأ من 424 دولار (أي ما يعادل 13 ألأف جنيه مصري)، للإصدار بسعة 16 + 256 جيجابايت، بينما تبلغ سعر طراز 16 + 512 جيجابايت حوالى 465 دولار (أي ما يعادل 14.365 جنيها مصريا)، ويتم بيع الهاتف على موقع الشركة الإلكتروني في الصين.

Meizu 20 Classic
هاتف Meizu Meizu 20 Classic سعر Meizu 20 Classic مواصفات Meizu 20 Classic Meizu 20

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