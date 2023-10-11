وفر فلوسك مع Galaxy S23 Ultra أفضل هاتف بكاميرا 200 ميجابكسل

تتنافس العلامات التجارية الكبرى لخلق هاتف جديد جديرا باهتمام المستهلكين، ولسنوات كانت الكاميرا ميزة قوية تستحق الاهتمام، وهو مجال تنافس فيه العديد من الشركات لطرح إعدادات كاميرا بدقة عالية بلغت 200 ميجابكسل، وعلى الرغم من أن شركة سامسونج الرائدة في هذا المجال، لكنها تعمل في الوقت الحالى على كسر هذه القاعدة، بطوير عدسة ضخمة بدقة تأتي لأول مرة تبلغ 432 ميجابكسل.

ومع تزايد المنافسة ظهرت العديد من الهواتف المتوسطة الفئة التي تحمل بعضا من مواصفات أجهزة الفلاجشيب ذات التكلفة الباهظة، لاسيما الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، والتي يميز بها هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra، والذي يعد من أغلى هواتف أندرويد في الوقت الحالي، لذلك سنوضح لك فيما يلي بديلا أرخص يتميز بكاميرا 200 ميجابكسل.

سعر ومواصفات شاومي Redmi Note 12 Pro Plus



يتميز هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع OLED، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080× 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus.

ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 1080، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

Redmi Note 12 Pro Plus

ويمتاز هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 200 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 120 وات وفقا لمعيار HyperCharge، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 100% في غصون 19 دقيقة فقط.

خصم 13% على هاتف شاومي ريدمي نوت 12 برو بلس

ولحسن الحظ، يتوفر هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، في عرض قوى على أحد مواقع التجارة الالكترونية في مصر، مع خصم مذهل يبلغ 13%، والذي يتيح الهاتف مقابل سعر 14.460 جنيه مصري، بدلا من 16.711 جنيها مصريا، مقارنة بهاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra الذي يتميز أيضا بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ولكن بسعر باهظ للغاية في مصر يبلغ 52.255 جنيه مصري.