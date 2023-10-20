عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 2103 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الملصق
الملصق

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 2103 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

 

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
 

في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 55 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 697 مخالفة لقائدى الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ارتداء الخوذة الادارة العامة للمرور الدراجات النارية تركيب الملصق الالكتروني دراجة نارية متروكة عدم تركيب الملصق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ياخدك وقوتنا الخشنة هتبسطك| انغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا.. وعمرو أديب يوجه رسالة نارية

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

تحسبا لرحيل محمد صلاح.. مفاجأة تقرب ليفربول من صفقة مدوية

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

القبة الحديدية تسقط.. إسرائيل تقتحم 7 مناطق وتنهزم بواحدة ورسالة من غزة

50 جنيها| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن بعد قرار حكومي عاجل

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

يوم الحشد| مظاهرات للأحزاب دعما للرئيس ولقراراته في حماية الأمن القومي ورفض تصفية القضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

أيمن منصور يدلي بصوته في انتخابات الزمالك

استنفار أمني في ميدان الحصري استعدادا لمسيرات التنديد بالعدوان على غزة

الغلاء يضرب بريطانيا والمواطنون يستخدمون الحمامات العامة لخفض فاتورة الكهرباء

في بيان متحيز لإسرائيل.. بايرن ميونخ يكشف نتائج التحقيق مع نصير مزراوي

اشتباكات بالأيدي وألفاظ خارجة في انتخابات الزمالك

سوناك وتميم يحملان القادة مسؤولية بذل كل ما في وسعهم لمنع تصعيد العنف بالمنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من جمال شعبان على فيديو محمد صلاح لدعم غزة| شاهد

الوضع كارثي…طفلة من غزة تثير الجدل على السوشيال ميديا لسبب صادم

بياخد كيماوي.. تطورات مفاجئة في حالة هاني الناظر| تفاصيل

طريقة عمل رولات مسخن الدجاج.. بأسهل الخطوات

فيديو

بيجامات كستور.. رسالة قاسية من أنغام إلى متحدث جيش الاحتلال

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ