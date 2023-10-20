لحضور قمة مصر الدولية للسلام.. وزيرة الخارجية الألمانية ستتوجه إلى القاهرة اليوم

أعلن مكتب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، أنها تمدد جولتها في الشرق الأوسط لحضور قمة مصر الدولية للسلام التي تعقد في مصر يوم السبت.

وقالت الوزارة إنه بعد المحادثات المقرر عقدها في تل أبيب وبيروت اليوم، ستتوجه بيربوك إلى القاهرة لحضور قمة السلام يوم السبت، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وشنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.