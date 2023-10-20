القبض على 3 هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 53 حكم قضائى فى قضايا "تبديد - شيك" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "17 سنة" .

كما تم (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 35 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "33 سنة".

وضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 40 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "28 سنة".

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.