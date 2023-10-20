قلوبنا مكسورة.. أمين الأمم المتحدة من رفح: هذه الشاحنات خط حياة للكثيرين في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش:" من المستحيل أن تكون هنا ولا تكن بقلب مكسور، حيث يوجد خلف هذه الأسوار 2 مليون شخصًا يعانون بشكل خطير، ولا يوجد لديهم طعام أو أدوية أو غاز".



وأضاف “جوتيريش” خلال كلمته بمؤتمر صحفي عالمي من أمام معبر رفح، اليوم الجمعة: "هم تحت النيران ويحتاجون إلى كل شيء للنجاة في هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات المحملة بالمساعدات من غذاء وطعام وأدوية وهذه الشاحنات ليست مجرد شاحنات وإنما هي خط حياة للكثيرين في غزة".