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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تطلب 14 مليار دولار مساعدات لإسرائيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

طالبت الإدارة الأمريكية، بصرف مساعدات مالية لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 61 مليار دولار لأوكرانيا. 

وذكرت صحيفة أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن، طالبت مساء اليوم الجمعة الكونجرس بالموافقة على حزمة ضخمة بقيمة 106 مليارات دولار من المساعدات الطارئة لإسرائيل وأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال للحدود الجنوبية للولايات المتحدة واحتياجات إنسانية أخرى.

أوضحت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الطلب وجه إلى باتريك ماكهنري الرئيس المؤقت لمجلس النواب الأمريكي.

أضافت الصحيفة الأمريكية أن الطلب يتضمن 61.4 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك 44.4 مليار دولار لتوفير معدات وزارة الدفاع، وتجديد مخزونات الأسلحة ومواصلة تقديم الدعم العسكري. 

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية طالبت بمساعدات لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار و9.15 مليار دولار لوزارة الخارجية لتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا وإسرائيل وغزة.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 14 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وشنت حركة حماس هجوم مفاجئ ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

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