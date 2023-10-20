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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرابطون حتى الإغاثة.. التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين: تواجدنا مستمر أمام معبر رفح| شاهد

صدى البلد

استمرت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومن ضمنها مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري، في التواجد أمام معبر رفع البري، رافعين شعار “مرابطون حتى الإغاثة”.  

وظهر الشباب رافعين لافتات تطالب بسرعة إيصال المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وفتح معبر رفح.

واصطفت قوافل الإغاثة الإنسانية من قبل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين للعمل الخيري، داخل معبر رفح من الجانب المصري؛ في انتظار فتحه تمهيدا لإيصال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.

وتفقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، معبر رفح، اليوم، وعقد مؤتمرا صحفيا عالميا، حول الوضع في معبر رفح، وإجراءات عبور المساعدات لأهالينا في غزة.

وحرص أعضاء التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين، على إظهار الاحتجاج أمام الأمين العام للأمم المتحدة، على تسبب إسرائيل في إعاقة دخول الشاحنات بالمساعدات الإنسانية والإغاثات حتى الآن.

ومن جهتها، استعدت مؤسسة النائب محمد أبو العينين، والتحالف الوطني، للدخول غزة من معبر رفح  لتوصيل المساعدات الإنسانية لهم.

وتحركت قوافل المساعدات الإنسانية المصرية، من داخل الحدود المصرية باتجاه معبر رفح البري؛ للتوجه إلى أهالي فلسطين في قطاع غزة.

وكشف طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية، تفاصيل انطلاق قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم الأشقاء في فلسطين، وتشارك في القافلة العديد من المؤسسات الاهلية ومنها مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري . 

وقال طلعت عبد القوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القوافل المصرية في طريقها إلى معبر رفح في شمال سيناء".

وأضاف: "كافة قيادات التحالف الوطني متواجدة مع القافلة المصرية المتوجهة على معبر رفح ".

وتابع طلعت عبد القوي: "مصر دولة قوية وبها رئيس قوي  والمساعدات الإنسانية سوف تصل للأشقاء في قطاع غزة ".
وأكمل  رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: "نتضامن مع أهل فلسطين وقطاع غزة وندد بالعدوان الإسرائيلي على القطاع".

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