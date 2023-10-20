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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حريق بمخزن أخشاب في المنيا .. والدفع بسيارات الحماية المدنية لإخماده

حريق بمخزن أخشاب
حريق بمخزن أخشاب

شهدت مدينة ملوي نشوب حريق بمخزن أخشاب بالمنيا بحي غرب المدينة ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لموقع الحريق ومحاولة السيطرة عليه قبل امتداده لأماكن أخرى، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف أيضا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بالمحافظة يفيد  بورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمخزن أخشاب بمدينة ملوى ، جنوب مدينة المنيا 

على الفور، دفعت الحماية المدنية بسيارات الحماية المدينة لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء ، وجار أعمال السيطرة على الحريق،  كما تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لموقع الحريق. 

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