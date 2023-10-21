عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما هو دين الرسل مع الدليل؟ .. أسرار عظيمة يكشفها علي جمعة

ما هو دين الرسل مع
ما هو دين الرسل مع الدليل؟

ما هو دين الرسل مع الدليل؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك في جواب سائل يقول: كيف يمكن الجمع بين كون الإسلام خاتم الأديان وفي نفس الوقت هو دين جميع الأنبياء ؟.

ما هو دين الرسل مع الدليل؟

وقال علي جمعة في جواب سائل يقول: كيف يمكن الجمع بين كون الإســـلام خــاتم الأديان وفي نفس الوقت هو دين جميع الأنبياء ؟، إن عقيدة واحدة أرادها الله من البشر من لدن آدم  - عليه السلام - إلى نبينا سيدنا محمد -  صلى الله عليه وسلم  -. ومجمل تلك العقيدة هو : لا إله إلا الله، وأن هذا الإله العظيم هو الخالق الذي اعتنى بخلقه وأرسل إليهم الرسل منهم، فينبغي على الناس حينئذ أن تصدق الرسل وتتبعهم، وأن تؤمن بما يخبرونهم به من أمر الله وأخبار الآخرة. 

قال تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25]. وقال سبحانه : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4]. وأخبر سبحانه أن توحيد الإله بالعبادة هو أساس رسالة جميع الرسل، قال تعالى: {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [المؤمنون: 32].

مسرى رسول الله.. علي جمعة يبرز مكانة المسجد الأقصى ومعنى قوله تعالى «الذي باركنا حوله»

دعاء لأهل فلسطين.. علي جمعة يكشف عنه ويوجه رسائل خطيرة لإسرائيل

وشدد على هذا فالأمر بعبادة الله وحده هو أساس عقيدة الإسلام، ويصح أن يكون هو دين جميع الأنبياء من ناحية العقيدة. قال سبحانه {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]. وقال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } [آل عمران: 85]، وقال عز وجل : {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].

وتابع: فأراد الله أن يكون الدين الإسلامي هو الدين الخاتم شريعة، كما كان هو الدين الوحيد عقيدة، بالإضافة إلى اشتراك الدين الإسلامي في أصول العبادات والأوامر والنواهي مع جميع الشرائع السابقة له؛ فكل الكبائر التي حرمها الله في الأديان السابقة حرمها في الإسلام كقتل النفس، والزنا، وكذلك أصول الشرائع والعبادات التي أمر بها في الأديان السابقة  كالصلاة والزكاة أمر بها في الإسلام؛ وإنما تفاصيل تلك الصلوات ومقادير تلك الزكاة هو الذي يختلف باختلاف القوم، وعليه فإن الإسلام هو الدين الذي اجتمعت فيه عقيدة الإسلام، وشريعته، وأصول جميع الشرائع السابقة؛ ولذلك خاطب الله هذه الأمة بأنه أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا، فدل ذلك على أن دين الإسلام هو دين هذه الأمة، كما أنه هو دين الأنبياء والرسل أجمعين عليهم الصلاة والسلام.

قال تعالى : {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ} [الشورى: 13]. وقال عز وجل : { وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 130 - 132]. قال سبحانه: {وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [يونس: 72]. وقال تعالى : {وَقَالَ مُوسَى يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} [يونس: 84] وقال سبحانه حكاية عن بلقيس ملكة سبأ : { قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِي} [النمل: 44].

وبيَّن- سبحانه- أن إبراهيم، ويعقوب، والأسباط، ونوحًا ، وموسى، وسليمان عليهم السلام وأتباعهم مسلمون.

وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أن كل ما سبق يدل على أن الإسـلام هو الدين الوحيد من لدن سيدنا آدم حتى سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ، والحمد لله رب العالمين.

علي جمعة الدكتور علي جمعة الإسلام ما هو دين الرسل مع الدليل خاتم الأديان دين جميع الأنبياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب المنصب مفاجأة | الكشف عن اسم رئيس نادي الزمالك الجديد

حاجة تفرح.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كهربا وجماهير الأهلي

رسميا.. فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات نادي الزمالك بالكامل

هجوم عنيف من فرج عامر على ثلاثي الأهلي عقب التعادل مع سيمبا

قمة القاهرة الدولية للسلام.. قائمة الدول المشاركة لبحث تطورات القضية الفلسطينية غدًا

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

اكتساح لـ حسين لبيب.. مؤشرات النتائج الأولية في انتخابات الزمالك

سيدة بألف رجل| معتصمة أمام معبر رفح تواجه مراسلة CNN صاحبة الفيديو المزيف.. فماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

الأزهر ينتفض لنصرة غزة.. قيادات المشيخة يتقدمون صفوف الداعمين.. وخطيب الجامع: يا رب الطيبين احفظ كل فلسطين

مسرى رسول الله.. علي جمعة يبرز مكانة المسجد الأقصى ومعنى قوله تعالى «الذي باركنا حوله»

سيناء المباركة "المكان والمكانة أرض الخير والنماء والتضحية والفداء".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

علماء الأوقاف: الوعيُ بقيمةِ الوطن والتحديات بالمخاطر المحيطة به أمرٌ لا غنى عنه

من لزم هذه الصلاة في مرضه عافاه الله ولو يئس الأطباء من شفائه

النشرة الدينية.. ملايين المصريين يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة ودعاء لأهل فلسطين في ساعة إجابة الجمعة

وزير الأوقاف : استهداف الكيان الصهيوني للنساء والأطفال جرائم حرب

خطيب الأوقاف: الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض واجب وطني وضرورة شرعية

ترشيحاتنا

بسمة وهبة توجه رسالة بالعبري للشعب الإسرائيلي.. ماذا قالت؟

حماس تنشر فيديو إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين | شاهد

هاني برزي يكشف نية الزمالك في التجديد لزيزو وفتوح

اقتصاد الإمارات| 8.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

ما هو دين الرسل مع الدليل؟ .. أسرار عظيمة يكشفها علي جمعة

بعد الإفراج عن أسيرتين.. بايدن يطالب إسرائيل بتأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض ومخاطر النزلة المعوية للأطفال

على طريقته الخاصة.. بائع خضار يدعم فلسطين

ضعي زيت الزيتون على بشرتك.. النتيجة مذهلة

دون العثور على الأباء.. إنتشال رضيعة من تحت الأنقاض مع 2 من الأشقاء

فيديو

وصف المقاومة بالإرهاب.. مقطع فيديو لمواطنة إيرلندية توبخ مسؤولا بريطانيا

العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

حرب عالمية ثالثة "الأخطر والأشرس".. ماهى السيناريوهات المرعبة بعد اجتياح محتمل لـ غزة؟؟

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ