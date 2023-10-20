ناجي الشهابي: قمة القاهرة للسلام وسيلة للضغط على حكومة الاحتلال ونظيراتها الغربية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مصر تبذل جهودا كبيرة؛ من أجل تحقيق السلام في المنطقة، ولهذا السبب سيتم عقد قمة القاهرة للسلام، غدا؛ بهدف مناقشة كيفية وقف الغارات الإسرائيلية الوحشية على المدنيين، والبحث عن حلول تسهم في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الشهابي، خلال مقابلته على قناة “أون” قائلاً: “قمة القاهرة للسلام ستمثل وسيلة للضغط على حكومة إسرائيل والحكومات الغربية المتحالفة معها؛ بهدف وضع رؤية دولية تمنع تصاعد الأزمة، من خلال البحث بجدية في تنفيذ القرارات الدولية المشروعة التي تشجع على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحديد القدس عاصمتها”.

وأضاف: “قمة القاهرة للسلام، ستكون فرصة ذهبية؛ لتحقيق ما فشلت فيه المجتمع الدولي على مدى عدة عقود، وهو تحقيق سلام دائم بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”.