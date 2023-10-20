تحيا فلسطين.. حفيدة شريف منير تدعم أهل غزة

نشرت لارا السكري، حفيدة الفنان شريف منير، صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها ترتدي الشال الفلسطيني، دعمًا لهم بعد قصف قطاع غزة.

وظهرت حفيدة شريف منير، في صورة أخرىعبر تطبيق انستجرام، مع والدتها أسما شريف منير، وهي ترتدي الشال الفلسطيني، وفي صورة أخرى ظهرت ترفع علم فلسطين.

وعلقت حفيدة شريف منير، على صورتها قائلة: «تحيا فلسطين 🇵🇸 دائما في صلواتي».

أسما شريف منير بـ الشال الفلسطيني

نشرت الفنانة أسما شريف منير، عدة صور لها، عبر حسابها على إنستجرام؛ لدعم القضية الفلسطينية، حيث ظهرت وهي ترتدي الشال الفلسطيني، وعلقت على الصور:" لا أملك إلا الدعاء".

وسبق أن شاركت الإعلامية أسما شريف منير، عدة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، من خلال خاصية الاستوري.

وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة صيفية متميزة من داخل سيارتها رفقة ابنتها.

وهاجمت الإعلامية مروة صبري، أسما شريف منير، بعد تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، بسبب حلاقة رأسها بشكل مفاجئ.

وقالت مروة صبري ، في بداية حلقتها ببرنامجها “قعدة ستات” الذي يذاع على شاشة “القاهرة اليوم”: أسما بعد ما خدت التريند، لقيناها بتقول أنتو ليه بتهاجموني، وياريت محدش يقلدني في اللي عملته، والمتابعين بيسخنوا أبويا عليا، يا أسما أنتي داخلة تاخدي التريند، في ناس هتقولي أنتي مالك ما يمكن هي تعبانة ومضطرة تحلق شعرها عشان الصبغة بوظت شعرها، فمن الكوميديا أنك بعد ما تحلقي تصبغيه أصفر؟!".